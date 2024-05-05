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Fenerbahçe'de yılıdız oyuncu pılını pırtını toplayıp gidiyor! 11 gol atıp 7 de asist yapmıştı ama artık başka takımda oynayacak

Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ayrılıklar da yaşanacak. Ancak bir isim tüm eşyalarını toplayarak İstanbul kariyerini sonlandırmak üzere. Peki, bu ayrılık sonrasında neler olacak? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 15:47 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 15:47
Fenerbahçe’de yılıdız oyuncu pılını pırtını toplayıp gidiyor! 11 gol atıp 7 de asist yapmıştı ama artık başka takımda oynayacak

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Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mcüadelesinden zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle görüşmeler sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sene de zirve mücadelesi verebilmek adına kadrosunu oluşturmak üzere çalışmalara başladı ve çok sayıda temas gerçekleştiriliyor. Diğer yandan gidecek oyuncular konusunda da karar verilecek. Onlar arasında bulunanlardan biri de Joshua King. Sözleşmesi gelecek ay sona erecek Norveçli yıldız, takımdan ayrılma kararı aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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BEDAVAYA GELDİ

Ali Koç döneminin en kötü transferlerinden biri olarak kayıtlara geçen Joshua King, sarı lacivertli formayı giydiği süre boyunca 11 kez ağları sarsıp 7 de asist yaptı. Watford'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla geldiği İstanbul'da beklenen etkiyi yaratamayan 32 yaşındaki futbolcunun bitecek sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.

Joshua King Fenerbahçe'den ayrılıyorJoshua King Fenerbahçe'den ayrılıyor

24 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alan Joshua King her ne kadar sayı olarak 24 maça çıksa da bu müsabakalarda sadece 743 dakika forma giyebildi. Genelde sakat ve formsuz geçirdiği sezonun ardından yeni bir maceraya atılması beklenen ve kendisine gelecek tekiifleri değerlendirecek olan yıldız oyuncunun yeni adresi de merak konusu.

Joshua King'in yeni adresi merakla bekleniyor

EŞYALARINI TOPLADI

Fenerbahçe'deki kariyerinin sonuna gelen Joshua King, İstanbul'a ayrılabilmek adına eşyalarını topladı. İlk gelen bilgilere göre kendisine İngiltere Championship başta olmak üzere pek çok ülkeden teklif var. Deneyimli yıldızın hedefi ise öncelikli olarak Ada. Eğer buraya gitmeyi başaramazsa Suudi Arabistan pazarından gelecek önerileri beklemek.

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