Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mcüadelesinden zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle görüşmeler sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sene de zirve mücadelesi verebilmek adına kadrosunu oluşturmak üzere çalışmalara başladı ve çok sayıda temas gerçekleştiriliyor. Diğer yandan gidecek oyuncular konusunda da karar verilecek. Onlar arasında bulunanlardan biri de Joshua King. Sözleşmesi gelecek ay sona erecek Norveçli yıldız, takımdan ayrılma kararı aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
Joshua King taraftara kendisini sevdirmeyi başaramadı
BEDAVAYA GELDİ
Ali Koç döneminin en kötü transferlerinden biri olarak kayıtlara geçen Joshua King, sarı lacivertli formayı giydiği süre boyunca 11 kez ağları sarsıp 7 de asist yaptı. Watford'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla geldiği İstanbul'da beklenen etkiyi yaratamayan 32 yaşındaki futbolcunun bitecek sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.
Joshua King Fenerbahçe'den ayrılıyor
24 MAÇA ÇIKABİLDİ
Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alan Joshua King her ne kadar sayı olarak 24 maça çıksa da bu müsabakalarda sadece 743 dakika forma giyebildi. Genelde sakat ve formsuz geçirdiği sezonun ardından yeni bir maceraya atılması beklenen ve kendisine gelecek tekiifleri değerlendirecek olan yıldız oyuncunun yeni adresi de merak konusu.