İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mcüadelesinden zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle görüşmeler sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sene de zirve mücadelesi verebilmek adına kadrosunu oluşturmak üzere çalışmalara başladı ve çok sayıda temas gerçekleştiriliyor. Diğer yandan gidecek oyuncular konusunda da karar verilecek. Onlar arasında bulunanlardan biri de Joshua King. Sözleşmesi gelecek ay sona erecek Norveçli yıldız, takımdan ayrılma kararı aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor. Arda Turandan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Joshua King taraftara kendisini sevdirmeyi başaramadı BEDAVAYA GELDİ Ali Koç döneminin en kötü transferlerinden biri olarak kayıtlara geçen Joshua King, sarı lacivertli formayı giydiği süre boyunca 11 kez ağları sarsıp 7 de asist yaptı. Watford'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla geldiği İstanbul'da beklenen etkiyi yaratamayan 32 yaşındaki futbolcunun bitecek sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.