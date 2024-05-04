SGK girişi de yapılıyor: İŞKUR günlük 719,32 TL cep harçlığı vermeye başladı!

Aynı meslekte daha önce kurs veya program tamamlamamış olmak: Aynı meslek dalında daha önce bir eğitim alanların tekrar aynı alanda programa katılmasına izin verilmez. Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak: Bireyin daha önceki katılım durumları nedeniyle bir yaptırım almamış olması gerekmektedir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak: Bu, bireyin mesleki yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması anlamına gelir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Programlar, işyerinin sektörüne ve mesleğin gerekliliklerine göre farklı sürelerde düzenlenmektedir. Program süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki işbaşı eğitim programları 18-29 yaş arası gençler için en fazla 9 ay sürebilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise program süresi, MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmayacak şekilde belirlenir.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler İşbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlar, programa fiilen katıldıkları günler üzerinden çeşitli cep harçlıkları almaktadır. Bu ödemeler, iş arayan katılımcılar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alanlar için farklı miktarlarda belirlenmiştir. Geleceğin meslekleri olarak tanımlanan mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenir.

Başvuru Yeri ve Zamanı İşbaşı eğitim programlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvurularını yapabilirler.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Kurumu Alım İlanları Farklı illerde ve mesleklerde açılmış olan işbaşı eğitim programlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir: BATMAN/BATMAN MERKEZ: Dokuma Konfeksiyon Makineci (06.05.2024 - 06.05.2024) KIRŞEHİR/KIRŞEHİR MERKEZ: Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş (07.05.2024 - 06.05.2024) ORDU/ALTINORDU: Konfeksiyon İşçisi (15.05.2024 - 30.05.2024) ORDU/ALTINORDU: Reyon Görevlisi (15.05.2024 - 15.05.2024) KOCAELİ/GÖLCÜK: Konfeksiyon İşçisi (06.05.2024 - 31.05.2024) İŞKUR İşbaşı Eğitim Kurumu Alım İlanları İçin Tıklayınız