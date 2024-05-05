Trendyol Süper Lig'de bu akşam Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmek amacında. Sarı kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11'de sabırsızlıkla beklenirken muhtemel kadro üzerinde düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, en ideal oyuncu grubunu sahaya sürmek amacında. Diğer yandan transfer çalışmaları da dört koldan devam ediyor. Avrupa ve bazı kıtalarda izlemelerde bulunan gözlemci ekibi, raporlarını oluşturuyor. Başkanvekili Erden Tİmur görevi bitene kadar yine aktif rol üstlenecek. Yazın ise tam taarruz başlayacak.
Sacha Boey'in imza günü
SACHA BOEY REKOR KIRDI
Galatasaray'ın Metz'den sadece 1 milyon euroya kadrosuna kattığı Sacha Boey, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca gösterdiği gelişimle adından söz ettirmeyi başardı. Fransız futbolcu özellikle geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sene de Şampiyonlar Ligi ile taçlandırırken yine en ön plandaki isimlerden biri oldu. Kendisini Bayern'in listesine yazdırdı ve Bavyera temsilcisi 30 milyon euronun yanı sıra 5 milyon euro şarta bağlı bonuslarla genç futbolcunun bonservisini aldı. Bu ödeme aynı zamanda Süper Lig'in de rekoru oldu.
Aurier beklentileri karşılamayı başaramadı
AURIER HAYAL KIRIKLIĞI
Sacha Boey'i sattıktan sonra yaapcağı hamle merakla beklenen Galatasaray, Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i kiraladı. Ancak Fildişili futbolcu hem ülkesinde düzenlenen Afika Uluslar Kupası hem de sakatlığı nedeniyle formasını çok uzun süre sonra giyebildi. İlk mücadelesindeki formu ile beğenilmedi ve eleştirilerin hedefi haline geldi. Adana Demirspor maçında da sadece 8 dakika oynayabildi. Sezon sonu yollar ayrılacak ve farklı isimlerden oluşan havuz oluşturuluyor.