YENİ BEK ARAYIŞI VAR Aurier'den boşalacak sağ bek mevksiine bir yabancı oyuncu almak isteyen Cimbom'da çok sayıda aday bulunuyor. Hem Süper Lig hem de farklı ülkelerden futbolcular hakkında raporlar tutularak havuz oluşturuluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bir karar verilecek ve şartları öğrenilmek üzere harekete geçildi. İmzaların atılması halinde potansiyeli çok yüksek görülüyor ve belki de Sacha Boey'i dahi geride bırakacağı düşünülüyor.





HUGO SİQUET HAMLESİ Aurier'den boşalacak sağ bek mevksiine bir yabancı oyuncu almak isteyen Cimbom'da çok sayıda aday bulunuyor. Hem Süper Lig hem de farklı ülkelerden futbolcular hakkında raporlar tutularak havuz oluşturuluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bir karar verilecek ve şartları öğrenilmek üzere harekete geçildi. İmzaların atılması halinde potansiyeli çok yüksek görülüyor ve belki de Sacha Boey'i dahi geride bırakacağı düşünülüyor.

HUGO SİQUET KİMDİR? Tam adı Hugo Henry Siquet olan Hugo Siquet, 9 Temmuz 2001 tarihinde Belçika'nın Marche-en-Famenne kentinde doğdu. 21 yaşında. Futbola Standard Liege alt yapısında başladı ve bu kulüpte profesyonelliğie kadar yükseldi. 2021-2022 sezonunun kış transfer döneminde Freiburg bonservisine 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Geçen sezonun devre arasından bu yana ise Cercle Brugge forması giyiyor. Bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asist yaptı ve 2207 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 1.80 metre boyundaki sağ bek görev verilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor. Bir kez Belçika A Milli Takımı ile mücadele etti.