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Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Sacha Boey'i katlayacak... Transfer bombası patlıyor

Milyonlarca taraftarını bu sezon da sevindirmek için önünde sadece 4 maç kalan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar gündemindeki futbolcular hakkında görüşmelerini sıklaştırırken devre arasında ayrılan Sacha Boey'in mevkisini doldurmak ilk sıralarda geliyor.Fransız oyuncunun gidişi sonrası Aurier'den alınamayan verim herkesin canını sıkmıştı. Bu kez nokta atışı yapılmak isteniyor. Gündemde ise hiç beklenmedik bir isim var. Detaylar haberimizde yer alıyor

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 10:48 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 11:04
Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Sacha Boey’i katlayacak... Transfer bombası patlıyor

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Trendyol Süper Lig'de bu akşam Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmek amacında. Sarı kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11'de sabırsızlıkla beklenirken muhtemel kadro üzerinde düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, en ideal oyuncu grubunu sahaya sürmek amacında. Diğer yandan transfer çalışmaları da dört koldan devam ediyor. Avrupa ve bazı kıtalarda izlemelerde bulunan gözlemci ekibi, raporlarını oluşturuyor. Başkanvekili Erden Tİmur görevi bitene kadar yine aktif rol üstlenecek. Yazın ise tam taarruz başlayacak.

Sacha Boey'in imza günüSacha Boey'in imza günü

SACHA BOEY REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Metz'den sadece 1 milyon euroya kadrosuna kattığı Sacha Boey, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca gösterdiği gelişimle adından söz ettirmeyi başardı. Fransız futbolcu özellikle geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sene de Şampiyonlar Ligi ile taçlandırırken yine en ön plandaki isimlerden biri oldu. Kendisini Bayern'in listesine yazdırdı ve Bavyera temsilcisi 30 milyon euronun yanı sıra 5 milyon euro şarta bağlı bonuslarla genç futbolcunun bonservisini aldı. Bu ödeme aynı zamanda Süper Lig'in de rekoru oldu.

Aurier beklentileri karşılamayı başaramadıAurier beklentileri karşılamayı başaramadı

AURIER HAYAL KIRIKLIĞI

Sacha Boey'i sattıktan sonra yaapcağı hamle merakla beklenen Galatasaray, Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i kiraladı. Ancak Fildişili futbolcu hem ülkesinde düzenlenen Afika Uluslar Kupası hem de sakatlığı nedeniyle formasını çok uzun süre sonra giyebildi. İlk mücadelesindeki formu ile beğenilmedi ve eleştirilerin hedefi haline geldi. Adana Demirspor maçında da sadece 8 dakika oynayabildi. Sezon sonu yollar ayrılacak ve farklı isimlerden oluşan havuz oluşturuluyor.

Okan Buruk yeni sağ bekini belirlemek için çalışıyor

YENİ BEK ARAYIŞI VAR

Aurier'den boşalacak sağ bek mevksiine bir yabancı oyuncu almak isteyen Cimbom'da çok sayıda aday bulunuyor. Hem Süper Lig hem de farklı ülkelerden futbolcular hakkında raporlar tutularak havuz oluşturuluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bir karar verilecek ve şartları öğrenilmek üzere harekete geçildi. İmzaların atılması halinde potansiyeli çok yüksek görülüyor ve belki de Sacha Boey'i dahi geride bırakacağı düşünülüyor.

Hugo Siquet Galatasaray'ın yeni sağ beki olabilir

HUGO SİQUET HAMLESİ

Aurier'den boşalacak sağ bek mevksiine bir yabancı oyuncu almak isteyen Cimbom'da çok sayıda aday bulunuyor. Hem Süper Lig hem de farklı ülkelerden futbolcular hakkında raporlar tutularak havuz oluşturuluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bir karar verilecek ve şartları öğrenilmek üzere harekete geçildi. İmzaların atılması halinde potansiyeli çok yüksek görülüyor ve belki de Sacha Boey'i dahi geride bırakacağı düşünülüyor.

Hugo Siquet'in bonservisi Freiburg'da bulunuyor

HUGO SİQUET KİMDİR?

Tam adı Hugo Henry Siquet olan Hugo Siquet, 9 Temmuz 2001 tarihinde Belçika'nın Marche-en-Famenne kentinde doğdu. 21 yaşında. Futbola Standard Liege alt yapısında başladı ve bu kulüpte profesyonelliğie kadar yükseldi. 2021-2022 sezonunun kış transfer döneminde Freiburg bonservisine 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Geçen sezonun devre arasından bu yana ise Cercle Brugge forması giyiyor. Bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asist yaptı ve 2207 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 1.80 metre boyundaki sağ bek görev verilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor. Bir kez Belçika A Milli Takımı ile mücadele etti.

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