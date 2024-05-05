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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2024'te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi

Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılının en güçlü ordularını belirleyen liste sonuçları açıklandı ve Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Son yıllarda yapılan yenilikler ve güçlü yatırımların etkisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası arenada daha etkin bir konuma yükseldi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 13:33
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2024’te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi 1

Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı değerlendirmesi, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı ve Türkiye'nin performansı dikkat çekti. Ülke, birçok önemli devletin önüne geçerek uluslararası alandaki askeri gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2024’te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2024’te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi 3

99 - LETONYA

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