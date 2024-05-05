Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2024'te 9 ülkeye fark atıp dev listeye girdi

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Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı değerlendirmesi, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı ve Türkiye'nin performansı dikkat çekti. Ülke, birçok önemli devletin önüne geçerek uluslararası alandaki askeri gücünü bir kez daha kanıtladı.