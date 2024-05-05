7 yıl önce ayrıldı! 2024 Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” dediği eski kocası meğer...

Dominik'te çekile Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Karadere'nin özellikle aşk hayatı merak edildi. 7 yıl önce evliliğini sonlandıran Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nagihan Karadere'nin eski eşi kim...