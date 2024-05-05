7 yıl önce ayrıldı! 2024 Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” dediği eski kocası meğer...

Dominik'te çekile Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Karadere'nin özellikle aşk hayatı merak edildi. 7 yıl önce evliliğini sonlandıran Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nagihan Karadere'nin eski eşi kim...
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir.
2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı. Ece Arven isimli bir kız çocuğu olan Nagihan Karadere'nin özellikle eski eşi merak konusu oldu.