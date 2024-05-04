SON DAKİKA I Kocaeli’de facia: Açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı

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Uzuntarla mevkisinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı. Otobüs markasına ait otoparkta çıkan yangın kamerada