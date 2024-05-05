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Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber! İşte Szymanski'nin bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı lacivertli yıldızlara da teklifler gelmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Sebastian Szymanski. Polonyalı yıldız için tam 9 takımın istekli olduğu öğrenilirken, yönetim bonservis bedelini belirledi. Ancak bu rakam taraftarı tatmin etmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 15:45 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 15:45
Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber! İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sezon sonunda sarı-lacivertli renklere veda ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

51 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 18 asistlik performansıyla beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

Sergilediği grafikle göz dolduran genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!

Oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı-lacivertlilere iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

9 TAKIM İRTİBATTA

Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!

Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

Piekarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Para değil pul! Fenerbahçe yönetiminden taraftara kötü haber: İşte Szymanski’nin bonservis bedeli

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