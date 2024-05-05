8 yıllık evliliğin meyvesi! Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin oğluna bakın! Sarmaş dolaş paylaştı! Kimi annesine kimi babasına benzetti

Ceyda Düvenci ile geçen sene 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran Bülent Şakrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım büyük ilgi gördü. Şakrak, Düvenci ile yaptığı oğlu Ali ile verdiği bir pozu yayınladı. Ali son haliyle gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından annesine bazıları tarafından ise babasına benzetildi. İşte Bülent Şakrak'ın baba-oğul paylaşımı...
2006-2010 Özge Borak ile evli kalan Bülent Şakrak, 2015'te Ceyda Düvenci ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen sene ise 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Boşanma sonrası yaptıkları paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Bülent Şakrak'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi.
Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali'yle bir paylaşımda bulundu.