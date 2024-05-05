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8 yıllık evliliğin meyvesi! Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin oğluna bakın! Sarmaş dolaş paylaştı! Kimi annesine kimi babasına benzetti

Ceyda Düvenci ile geçen sene 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran Bülent Şakrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım büyük ilgi gördü. Şakrak, Düvenci ile yaptığı oğlu Ali ile verdiği bir pozu yayınladı. Ali son haliyle gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından annesine bazıları tarafından ise babasına benzetildi. İşte Bülent Şakrak'ın baba-oğul paylaşımı...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 13:21 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 14:57
8 yıllık evliliğin meyvesi! Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin oğluna bakın! Sarmaş dolaş paylaştı! Kimi annesine kimi babasına benzetti 1

2006-2010 Özge Borak ile evli kalan Bülent Şakrak, 2015'te Ceyda Düvenci ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen sene ise 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

8 yıllık evliliğin meyvesi! Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin oğluna bakın! Sarmaş dolaş paylaştı! Kimi annesine kimi babasına benzetti 2

Boşanma sonrası yaptıkları paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Bülent Şakrak'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi.

8 yıllık evliliğin meyvesi! Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci’nin oğluna bakın! Sarmaş dolaş paylaştı! Kimi annesine kimi babasına benzetti 3

Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali'yle bir paylaşımda bulundu.

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