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Hamas lideri Haniye'nin ateşkes teklifine Netanyahu'dan skandal cevap! Katil kana doymadı

Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki katliamı devam ediyor. Hamas, esir takası mutabakatı kapsamında Gazze’ye yönelik saldırıların sonlandırılmasını isterken kana susamış Netanyahu bu talebi kabul etmiyor. Haniye, Netanyahu’nun saldırıları sürdürmek için gerekçe uydurduğunu söyleyip başında bulunduğu Hamas’ın, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 16:04 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 16:30
Hamas lideri Haniye’nin ateşkes teklifine Netanyahu’dan skandal cevap! Katil kana doymadı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 34 bin 683 sivilin hayatını kaybettiğini, 78 bin 18 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 29 sivilin yaşamını yitirdiğini, 110 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

HANİYE'DEN AÇIKLAMA

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi, çatışmaları genişletme ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti.

Haniye, Gazze'de ateşkes ve Kahire'de süren müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas lideri, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Haniye, başında bulunduğu Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergilediğine dikkati çeken Haniye, arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Haniye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Mısır medyası, esir takası görüşmelerine katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını bildirmişti.

NETANYAHU KATLİAMA DEVAM EDECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takası mutabakatı için dile getirdiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Netanyahu, sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Son birkaç haftada esir takası müzakereleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de geçici ateşkese hazır olduklarını söyledi.

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde istekli olduklarını ancak Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze'den çıkarılması, saldırıların sonlandırılması gibi şartlarda ısrar ettiğini ileri sürerek İsrail'in bunu kabul edemeyeceğini dile getirdi.

Hamas'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Netanyahu, "Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail Devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, paylaşımında İsrail'in söz konusu talepleri kabul etmesinin "Hamas ve İran için büyük bir zafer olacağını" iddia ederek, "İsrail, Hamas'ın teslim olma anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadeleyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı'nın bu açıklamalarının, Kahire'de süren esir takası müzakereleri sırasında gelmesi dikkati çekti.

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasından sonra koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Netanyahu'nun bu açıklamayla esir takası müzakerelerini çıkmaza sokmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası olsa da olmasa da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırılarını başlatacaklarını söylemişti.

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