Hedef 12 milyar metreküp! Bakan Bayraktar Silivri ve Tuz Gölü’ndeki doğal gaz depolama tesisleri için tarih verdi!

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Bakan Bayraktar, yazılı açıklama ile Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin, Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlama noktasında kilit rol üstlendiğini belirtti. İki tesisin de çevreci özellikleriyle dikkat çektiğine işaret eden Bayraktar, "Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bu tesislerimiz, Avrupa'ya örnek teşkil edecek nitelikte. BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri, stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Silivri'nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün de 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. BOTAŞ, 2028 yılında bu iki tesisin toplamında 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.