Hedef 12 milyar metreküp! Bakan Bayraktar Silivri ve Tuz Gölü’ndeki doğal gaz depolama tesisleri için tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarılacağını açıkladı.
Bakan Bayraktar, yazılı açıklama ile Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin, Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlama noktasında kilit rol üstlendiğini belirtti. İki tesisin de çevreci özellikleriyle dikkat çektiğine işaret eden Bayraktar, "Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bu tesislerimiz, Avrupa'ya örnek teşkil edecek nitelikte. BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri, stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Silivri'nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün de 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. BOTAŞ, 2028 yılında bu iki tesisin toplamında 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
Tesislerin çevreci yanlarına değinen Bayraktar, "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megawatt elektrik gücünde rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Ayrıca ilave 4,2 megawatt elektriklik yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor.