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Ahlatlıbel'deki 'halef selef' zirvesinin şifreleri! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'teknik' müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından partisinin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Halef - selef zirvesinin Ahlatlıbel'de yapılması manidar bir detay olarak kayıtlara geçerken CHP'nin geleceği de masaya yatırıldı. Daha sonrasında Mansur Yavaş'la görüşen Özgür Özel, "Biz bu takımın kaptanına güveniyoruz" mesajı verdi. Bilindiği üzere Özel, Yavuz Donat'a verdiği röportajda "Teknik direktör benim" demişti. İmamoğlu'na 'teknik' müdahalede bulunan Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı yanına çekip Kılıçdaroğlu'na da 'sabote etme' mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 10:31 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 11:18
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...

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Türkiye son zamanlarda siyasette yumuşayan iklimi teneffüs ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.



CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK

Daha sonrasında iki genel başkan 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"

Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.



AHLATLIBEL'DE HALEF- SELEF ZİRVESİ

Gelişmeye müteakip Özgür Özel, kendisine "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" serzenişinde bulunan CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Saat 19.05'te başlayan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Bahse konu görüşmede Özgür Özel'in "Siyasette yumuşama sürecine daha fazla engel çıkarılmaması" yönünde konuşma yaptığı öne sürüldü.



KK'NIN ADAYLIĞININ TEMELLERİNİN ATILDIĞI YERDE CHP'NİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Özel - Kılıçdaroğlu zirvesinde AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'la yapılan görüşmenin yanı sıra CHP'nin geleceği de masaya yatırıldı.

Halef - selef zirvesinin 6'lı masanın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının temellerinin atıldığı Ahlatlıbel'de yapılması ise manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.

Bu durum "Ekrem İmamoğlu ve CHP içindeki Saraçhane bloğuna verilen mesaj" olarak yorumlandı.



KILIÇDAROĞLU'NA 'SABOTE ETME' MESAJI VERDİ! YAVAŞ'I OYUNDA TUTUYOR...

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ankara'da Mansur Yavaş'la bir araya geldi.

"Biz bu takımın kaptanına güveniyoruz" mesajı verdi.

Özel'in bu sözler sonrası akıllara Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'la yaptığı röportaj geldi.

CHP lideri bahse konu röportajda "Teknik direktör benim" diyerek CHP'deki en yetkili kişi olduğunu vurgulamıştı. Özel, "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, "Bırakın ben atacağım" demez... En formda oyuncusuna attırır. "Ben genel başkanlığı, futboldaki teknik direktörlük gibi görüyorum... En iyi takımı kuracak... En doğru kişiyi, en doğru yerde görevlendirecek" demişti.



İMAMOĞLU'NA 'TEKNİK' MÜDAHALE

Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu'na 'teknik' müdahalede bulunan Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı yanına çekip Kılıçdaroğlu'na da 'sabote etme' mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
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