Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...

KK'NIN ADAYLIĞININ TEMELLERİNİN ATILDIĞI YERDE CHP'NİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI Özel - Kılıçdaroğlu zirvesinde AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'la yapılan görüşmenin yanı sıra CHP'nin geleceği de masaya yatırıldı. Halef - selef zirvesinin 6'lı masanın ve Kemal Kılıçdaroğlu 'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının temellerinin atıldığı Ahlatlıbel'de yapılması ise manidar bir detay olarak kayıtlara geçti. Bu durum "Ekrem İmamoğlu ve CHP içindeki Saraçhane bloğuna verilen mesaj" olarak yorumlandı.





KILIÇDAROĞLU'NA 'SABOTE ETME' MESAJI VERDİ! YAVAŞ'I OYUNDA TUTUYOR...



Özel, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ankara'da Mansur Yavaş'la bir araya geldi.



"Biz bu takımın kaptanına güveniyoruz" mesajı verdi.

Özel'in bu sözler sonrası akıllara Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'la yaptığı röportaj geldi.



CHP lideri bahse konu röportajda "Teknik direktör benim" diyerek CHP'deki en yetkili kişi olduğunu vurgulamıştı. Özel, "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, "Bırakın ben atacağım" demez... En formda oyuncusuna attırır. "Ben genel başkanlığı, futboldaki teknik direktörlük gibi görüyorum... En iyi takımı kuracak... En doğru kişiyi, en doğru yerde görevlendirecek" demişti.