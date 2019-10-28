Kim Milyoner Olmak İster 28 Ekim bölümü tek parça izle! Yarışmada Galatasaray sorusu dikkat çekti 28.10.2019 23:27

Pazartesi ve cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster bugün yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan sorular dikkat çekerken programı ekranları başında takip edemeyenler için Kim Milyoner Olmak İster 28 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan dorukta olacak. Kim Milyoner Olmak İster 28 Ekim izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?