Yasemin Şefkatli'nin ikizlerine yaptığı sabah dansına bakın! Ayel ve Emir ile "günaydınlıyorum" diyerek paylaştı

2021 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında dünyaya geldi. İkiz bebeklerinden İbrahim Ayel ameliyat haberleriyle herkesi telaşlandırırken Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yüzleri gülümsetti. Şefkatli ikiz bebekleri Ayel ve Emir'e yaptığı sabah dansını takipçileriyle paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses 2021 yılında gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu.
Çift 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Nazardan dolayı ikizlerinin yüzlerini göstermeyen çift doktor kontrolü sonrası poz verdi.