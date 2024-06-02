Yasemin Şefkatli'nin ikizlerine yaptığı sabah dansına bakın! Ayel ve Emir ile "günaydınlıyorum" diyerek paylaştı

2021 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında dünyaya geldi. İkiz bebeklerinden İbrahim Ayel ameliyat haberleriyle herkesi telaşlandırırken Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yüzleri gülümsetti. Şefkatli ikiz bebekleri Ayel ve Emir'e yaptığı sabah dansını takipçileriyle paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...