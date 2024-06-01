Seda Sayan 2 yıllık kocasını öve öve bitiremedi! Çağlar Ökten'in kaşları dalga konusu oldu! "Aşkım seni çok seviyorum"

Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan, son dönemde hakkında çıkan boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. 2 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Çağlar Ökten'i öve öve bitiremeyen ünlü sanatçı, sosyal medyadan paylaştığı romantik video ile dikkat çekti. Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, eşi Çağlar Ökten'e olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. O anlar sosyal medyada gündem olurken Çağlar Ökten'in kaşları da bir hayli çok konuşuldu...