PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Seda Sayan 2 yıllık kocasını öve öve bitiremedi! Çağlar Ökten'in kaşları dalga konusu oldu! "Aşkım seni çok seviyorum"

Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan, son dönemde hakkında çıkan boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. 2 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Çağlar Ökten'i öve öve bitiremeyen ünlü sanatçı, sosyal medyadan paylaştığı romantik video ile dikkat çekti. Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, eşi Çağlar Ökten'e olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. O anlar sosyal medyada gündem olurken Çağlar Ökten'in kaşları da bir hayli çok konuşuldu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 22:37 Güncelleme 01 Haziran 2024, 23:00
Seda Sayan 2 yıllık kocasını öve öve bitiremedi! Çağlar Ökten’in kaşları dalga konusu oldu! Aşkım seni çok seviyorum 1

Tam 7 kere nikah masasına oturan Seda Sayan aradığı aşkı sonunda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de buldu.

Seda Sayan 2 yıllık kocasını öve öve bitiremedi! Çağlar Ökten’in kaşları dalga konusu oldu! Aşkım seni çok seviyorum 2

Çağlar Ökten ile her defasında düşman çatlatan pozlarını paylaşan Seda Sayan, magazin gündemine sık sık boşanma haberleriyle gelmeye devam ediyor.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i öve öve bitiremedi!

Seda Sayan 2 yıllık kocasını öve öve bitiremedi! Çağlar Ökten’in kaşları dalga konusu oldu! Aşkım seni çok seviyorum 3

Ancak bunları kesin bir dille yalanlayan Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını haykırdığı bir video paylaştı.

SON DAKİKA