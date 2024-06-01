Haziran 2024 50.000 TL, 100.000 TL aylık faiz getirisi güncellendi! TEB, Odea, ING, Fibabanka, Denizbank ve Garanti BBVA faiz oranları

Vadeli mevduat hesapları, özellikle sabit getiri arayışında olan yatırımcılar için popüler bir yatırım aracıdır. Türkiye'deki bankaların sunduğu çeşitli vadeli mevduat ürünleri, yatırımcılara değişik faiz oranları ve vade seçenekleri sunarak, kişisel ve finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar. 2024 Haziran ayında bazı önemli bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları ve kampanyaları, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte detaylar:
50.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
- Ürün: Marifetli Hesap
- Faiz Oranı: %52
- Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL
TEB, yeni müşterilere özel olarak yüksek bir hoş geldin faiz oranı sunmaktadır. Bu oran, ilk 30 gün için geçerli olup, ardından standard faiz oranlarına dönülmektedir.
ING Bank
- Ürün: e-Turuncu Hesap
- Faiz Oranı: %53
- Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL
ING Bank, günlük faiz hesaplaması yaparak vadeli mevduat hesabı sunar. Bu hesap, yüksek oranda faiz getirisi sağlayarak, kısa süreli yatırımlar için idealdir.
Fibabanka
- Ürün: Kiraz Hesap
- Faiz Oranı: %53
- Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL
Fibabanka, görüntülü bankacılık hizmetleri aracılığıyla yeni müşterilere özel avantajlı faiz oranları sunmaktadır. Ayrıca, bankacılık ve yatırım işlemleri üzerinden ek faiz kazanımı fırsatı da sağlar.
DenizBank
- Ürün: E-Mevduat
- Faiz Oranı: %52
- Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL
DenizBank, elektronik mevduat hesabıyla, TMSF kapsamı dışında, yüksek faiz oranlarıyla hizmet vermektedir.