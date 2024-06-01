AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?

MASKOT YAREN İLE SORUN YOK Güler konuşmasının devamında, "Mahallenin maskotu, adı "Can, Yaren, Beyaz, Papatya" gibi köpeklerle sorunumuz yok. Toplumun sorunu cadde ve sokaklardaki saldırgan, çeteler halinde gezen, sokak güvenliği ve toplum sağlığını etkileyenler." dedi. BARINAKLARA ALINACAK Barınakların yaşam kalitesini yükseltmek istediklerini ifade eden Güler, olumuz durumu olan köpeklerin burada ayırt edileceği bilgisini paylaştı.

ÇİP, KULAKLIK, AŞI Hayvanların sahiplenilmesinin önemine vurgu yapan Güler, "Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Sokak hayvanlarını sahiplendirmenin sağlanamaması veya hayvanın saldırgan olması durumunda uyutulma seçeneğiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet, sokak köpekleri insanlara ve topluma zarar veriyorsa son çare olarak uyutulmasının caiz olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Sokak köpeklerini uyutmak dinimizde caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta, akli dengesi yerinde olmayan ya da topluma zarar veren insanlara bile gerektiğinde sakinleştirici ilaç verildiği veya bir yere kapatıldığına dikkat çekilerek, "İnsanları ve diğer canlıları korumak için yapılan uyutma uygulamasının dinimizce bir sakıncası yoktur" denildi.