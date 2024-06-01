PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon sokak köpeğinin bulunduğunu belirterek, sokaklardan toplanacak tüm köpeklerin öldürüleceğine dair iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Güler, 'saldırgan ve normalleştirilmesi mümkün olmayan' köpeklerin uyutulacağını kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:53
AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaptıkları hazırlık ile ilgili kamuoyunda "bütün köpekler toplanıp ötanazi yapılacakmış" gibi yanlış bilgiler yayıldığını belirten Güler, şu mesajları verdi:

4 MİLYON SOKAK KÖPEĞİ VAR
Güler, resmi rakamlara bakıldığında 2.5 milyon civarında sahipsiz, başıboş köpeğin sokaklarda olduğunu belirtti.

Bu rakamın net bir tespite dayanmadığını söyleyen Güler, tahmini 4-4.5 milyon civarında sahipsiz sokak köpeğinin şehirlerde, ilçelerde bulunduğunu vurguladı.


ÇETELER HALİNDE GEZİYORLAR
Vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Güler, saldırgan, çeteler halinde gezen köpeklerin olduğunu söyledi.

KUDUZ TEMASLI SAYISI ARTIYOR
Kuduz temaslı sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz diyen Güler, "Vahşi orman alanlarına yapılan barınaklarda vahşi hayvan ve köpek teması sonucu ortaya çıkan kuduz riski var." dedi.

SALDIRGANLAŞMIŞ KÖPEKLER
Anatomik yapısı bozulmuş, farklı ürümeden kaynaklanan saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, hasta, acı çeken hayvanlar olduğundan söz eden Güler, "Bunları merhamet iklimine uygun olarak uyutma dediğimiz şekli ile birlikte normalleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MASKOT YAREN İLE SORUN YOK
Güler konuşmasının devamında, "Mahallenin maskotu, adı "Can, Yaren, Beyaz, Papatya" gibi köpeklerle sorunumuz yok. Toplumun sorunu cadde ve sokaklardaki saldırgan, çeteler halinde gezen, sokak güvenliği ve toplum sağlığını etkileyenler." dedi.

BARINAKLARA ALINACAK
Barınakların yaşam kalitesini yükseltmek istediklerini ifade eden Güler, olumuz durumu olan köpeklerin burada ayırt edileceği bilgisini paylaştı.

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU
Güler, belediyelerin sokak köpeklerinin, kedilerin barınaklarını yapma zorunluluğu olduğunu vurguladı.

ÇİP, KULAKLIK, AŞI
Hayvanların sahiplenilmesinin önemine vurgu yapan Güler, "Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Sokak hayvanlarını sahiplendirmenin sağlanamaması veya hayvanın saldırgan olması durumunda uyutulma seçeneğiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet, sokak köpekleri insanlara ve topluma zarar veriyorsa son çare olarak uyutulmasının caiz olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Sokak köpeklerini uyutmak dinimizde caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta, akli dengesi yerinde olmayan ya da topluma zarar veren insanlara bile gerektiğinde sakinleştirici ilaç verildiği veya bir yere kapatıldığına dikkat çekilerek, "İnsanları ve diğer canlıları korumak için yapılan uyutma uygulamasının dinimizce bir sakıncası yoktur" denildi.

Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Mecliste! Başkan Erdoğan TBMMdeki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasınBaşıboş köpek sorunu düzenlemesi Mecliste! Başkan Erdoğan TBMMdeki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın

4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden ’barış havarisi’ kesildi: Hamas’sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?
AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?
Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etmişti! Cezaevinden çıktı, ilk işi yine yayın açmak oldu
Son dakika: Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Biden’ın duyurduğu ’3 aşamalı ateşkes’ odaklı Gazze planı masada
FETÖ’nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir için hesap vakti! Kumpas içinde kumpas ’İpek’le yakın temas
Gamze Özçelik herkesin sesi oldu: Katil İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan Azra Kohen’e sert tepki!
Havacılık sektöründe dezenformasyon yayan Airporthaber’e erişim yasağı! İmtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık tehditler savurdu
Ankara’da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına sizden midem bulanıyor deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti
Hüküm giyen Trump’tan ilk açıklama! Görülmemiş bir olay diyerek isyan etti: Hapis yatmam bekleniyor | ’Derin devlet’ ve Soros’a savaş
Türkiye ilk çeyrekte büyüdü: OECD’de birinci, G20’de ikinci! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele el bombalı saldırı girişimi... Silahlar konuştu böyle yere yığıldı
SON DAKİKA