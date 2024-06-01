Adana’da kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 73 bin 143 TL ve zabıta ekiplerinin de 977 TL olmak üzere toplam 74 bin 120 TL ceza kestiği şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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