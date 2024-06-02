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Kızılcık Şerbeti'ni tuz buz edecek veda; Görkem'in sonu iç yakacak! 2 başrol ayrılıyor, yerine...

Sezon finaline yaklaşırken, Kızılcık Şerbeti dizisinde dengeler tamamen değişmeye başladı. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, son bölümde adeta fırtınalar estirdi. Yeni sezonda diziden ayrılacak 2. isim de belli oldu. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:41
Kızılcık Şerbeti’ni tuz buz edecek veda; Görkem’in sonu iç yakacak! 2 başrol ayrılıyor, yerine...

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Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline günler kala, diziden ayrılan oyuncular duyurulmaya başladı. Diziye damgasını vuran ayrılıklar, hayranları şaşkına çevirdi. İlk olarak, Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklandı. Kirazcı'nın ayrılığı, dizinin sıkı takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Diziden ayrılacak ikinci isim de belli oldu.

VEDA EDECEK 2. İSİM KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisi, haftaya yayınlanacak 66. bölümüyle sezon arası verecek.

Dizide yaşanacak ayrılıklardan ilki, Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı oldu. Oyuncunun diziden ayrılması hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

İkinci ayrılık haberi ise, Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz'dan geldi. Tınmaz, senaryodaki hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziye veda etti.

FATİH KRİZİ ALEVLENECEK

Kızılcık Şerbeti dizisi, 65. bölüm sonrası büyük bir krizle sarsıldı. Son bölümde yaşanan olaylarla izleyicilerini şok etti.

Sezon finaline adım adım yaklaşırken, Kızılcık Şerbeti dizisinde dengeler tamamen değişmeye başladı. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, olaylar kontrolden çıkmaya başladı.

Son bölümde Doğa'nın Fatih'e söylediği "Senin derdin bana aşık olmak değil, benim güçlü ve özgür olmam" sözleri geceye damgasını vurdu. Bu sözler, dizideki ilişkileri alt üst ederken, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı.

Giray'ın Doğa'ya yaptığı jestler, izleyiciler tarafından ilgiyle izlenirken, Giray'ın kötü bir sona doğru gittiği yorumları yapılıyor. Doğa ve Giray'ın öpüşme sahnesi ise sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bu sahnenin ardından Fatih'in nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakterinin önümüzdeki bölümlerde büyük bir kriz çıkarması bekleniyor. Bu gelişmeler, dizinin hayranlarının heyecanını artırırken, sezon finalinin nasıl şekilleneceği konusunda da büyük bir merak uyandırıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.

KIVILCIM VE ÖMER BOŞANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde, sezon finaline yaklaşırken şok edici olaylar yaşanmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde, Nilay'ın düşmanı olan Görkem'in sonu yine Nilay'ın elinden oldu.

Nilay'ın, Ömer ve Görkem'in gizli görüntülerine ulaşmasıyla birlikte ortalık karıştı. Deprem etkisi yaratan bu görüntüler, dizinin izleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Kıvılcım ve Ömer'in evliliklerinde büyük bir krizin patlak vermesi ve ikilinin boşanma kararı alması bekleniyor.

Ayrıca Fatih ve Görkem'in de boşanması bekleniyor...

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