Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!

Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı, Tabutta Rövaşata, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi ve daha birçok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sanat camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğan usta isim, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende abisinin tabutunun başından ayrılmayan Mustafa Uğurlu, taziyeleri de kabul etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, törene katılarak Mustafa Uğurlu'yu teselli etmeye çalıştı. İşte detaylar...
Eşref Saati, Behzat Ç. ile Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve aynı zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı.
Usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar'da bulunan Şakirin Cami'ne getirildi.
Cenazede kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu taziyeleri kabul etti.