Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!

Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı, Tabutta Rövaşata, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi ve daha birçok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sanat camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğan usta isim, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende abisinin tabutunun başından ayrılmayan Mustafa Uğurlu, taziyeleri de kabul etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, törene katılarak Mustafa Uğurlu'yu teselli etmeye çalıştı. İşte detaylar...