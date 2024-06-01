Türkiye'de il haritası A'dan Z'ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı

1

Türkiye'nin dinamik demografik yapısı bazı ilçelerin özellikle dikkat çekmesine yol açıyor. Özellikle büyükşehir belediyelerine bağlı bazı ilçeler, gelişmiş altyapıları ve artan nüfusları ile adeta kendi başlarına birer şehir niteliği taşıyor. Örneğin, İstanbul'un bazı ilçeleri veya Ankara'nın hızla gelişen yeni yerleşim yerleri bu potansiyeli barındırıyor.