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Türkiye'de il haritası A'dan Z'ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı

2024 yılı Türkiye'nin idari yapısında önemli değişikliklerin sinyallerini veriyor. Ülkemizdeki 922 ilçe içinden özenle seçilen 76 ilçe, il olma potansiyeli yüksek adaylar olarak öne çıkıyor. Bu seçim, ilçelerin nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 13:03 Güncelleme 01 Haziran 2024, 13:03
Türkiye’de il haritası A’dan Z’ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı 1

Türkiye'nin dinamik demografik yapısı bazı ilçelerin özellikle dikkat çekmesine yol açıyor. Özellikle büyükşehir belediyelerine bağlı bazı ilçeler, gelişmiş altyapıları ve artan nüfusları ile adeta kendi başlarına birer şehir niteliği taşıyor. Örneğin, İstanbul'un bazı ilçeleri veya Ankara'nın hızla gelişen yeni yerleşim yerleri bu potansiyeli barındırıyor.

Türkiye’de il haritası A’dan Z’ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı 2

İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...

Türkiye’de il haritası A’dan Z’ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı 3

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