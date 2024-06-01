Türkiye'de il haritası A'dan Z'ye değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi çıkarıldı

2024 yılı Türkiye'nin idari yapısında önemli değişikliklerin sinyallerini veriyor. Ülkemizdeki 922 ilçe içinden özenle seçilen 76 ilçe, il olma potansiyeli yüksek adaylar olarak öne çıkıyor. Bu seçim, ilçelerin nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak yapıldı.
Türkiye'nin dinamik demografik yapısı bazı ilçelerin özellikle dikkat çekmesine yol açıyor. Özellikle büyükşehir belediyelerine bağlı bazı ilçeler, gelişmiş altyapıları ve artan nüfusları ile adeta kendi başlarına birer şehir niteliği taşıyor. Örneğin, İstanbul'un bazı ilçeleri veya Ankara'nın hızla gelişen yeni yerleşim yerleri bu potansiyeli barındırıyor.
İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...
Lüleburgaz