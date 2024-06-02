Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?

1 Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.

2 AY SONU VE BAŞI FARK ETMEZ

Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor.