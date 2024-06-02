Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?

Emekli maaşları hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu dikkate alınıyor. O yüzden Haziran ve Temmuz'da değil Aralık ve Ocak'ta fark oluşuyor. İşte haberin detayları...
Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.
AY SONU VE BAŞI FARK ETMEZ
Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor.
Örneğin Haziran'ın 1'inde başvuran bir sigortalı ile 30 Haziran'da başvuran sigortalı arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin de maaş hesabı 1 Temmuz'da başlıyor. Bu yüzden dilekçe tarihinizin bir sonraki aya sarkmaması önem kazanıyor.