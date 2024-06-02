Güneşten elektrik! Yeni dönem başladı! Şirketler birliğiyle yenilenebilir enerji

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), toplayıcılık faaliyetleriyle elektrik sektöründe başlayacak yeni dönemde lisanssız elektrik üreten santrallerin üretimlerinin birleştirilerek büyük üretim tesisi gibi faaliyette bulunmalarının önünün açıldığını belirtti.
EPDK'dan yapılan açıklamada, toplayıcılık lisansı alan yatırımcılara anlaşma yaptığı şebeke kullanıcıları ile tüketim ya da üretim programı yapma, arz ve sistem güvenliği için küçük güçlü tüketici ve üreticileri kullanılabilir hale getirme, şebeke dengesinde rol alma ve bu kullanıcılar adına elektrik enerjisi alıp satabilme olanağı tanınacağı belirtildi.
Böylece sistem dahilinde toplayıcılar, devreye girerek, portföylerinde yer alan ve esnekliklerini piyasalarda satmak isteyen tüketicilere, daha düşük birim işlem maliyeti, azaltılmış günlük operasyon yükü ve mali risk yönetimi gibi çok sayıda avantaj sağlayarak daha fazla sayıda tüketicinin esnekliğinden faydalanma imkanı sunacak.