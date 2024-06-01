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Yüzlerce kişiyi dolandırmıştı! Yavuz Usta il il dolaşarak rüşvetle haberlere erişim engeli getirtiyor

Yüzlerce kişiyi forex yatırımı adı altında dolandıran Yavuz Usta geçtiğimiz yıl İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurların adalet arayışı sürerken Yavuz Usta'nın il il dolaşarak rüşvet karşılığında kendisi hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 13:45 Güncelleme 01 Haziran 2024, 13:59
Yüzlerce kişiyi dolandırmıştı! Yavuz Usta il il dolaşarak rüşvetle haberlere erişim engeli getirtiyor

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29 Kasım 2023'te İstanbul merkezli 9 ilde forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

YAVUZ USTA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Yavuz UstaYavuz Usta

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklam yaptığı, söz konusu reklamlarda ise ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş'ın yer aldığı belirlendi.

Ece PulaşEce Pulaş

Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yapmasıyla bilinmekteydi.

ÖZEL HAYATI İHLAL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Yaşanan olaylar sonrası dolandırıcı Yavcu Usta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Yavuz Usta avukatı aracılığıyla hakkındaki haberlere erişim engeli getirtdi.

Usta'nın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede yalan ve yersiz haberler açık bir şekilde dolasıma sokulmuş bu haliyle müvekkilin özel hayatı ihlal edildiği öne sürüldü.


İL İL MAHKEME MAHKEME GEZİP ERİŞİM ENGELİ GETİRTİYOR
İl il mahkeme mahkeme gezen Yavuz Usta'nın avukatı müvekkilin dolandırıcılığını perdeleyerek, yasadığı ağır mağduriyetin iş hayatına da özel hayatına da yansıdığını öne sürerek haberlere erişim engeli kararı aldırdı.


Daha önce Avanos Sulh Ceza Hakimi Songül Kalkan tarafından haberlere erişim engeli getirilirken bu kez Doğanşehir Sulh Ceza Hakimi Fethican Çelebi tarafından söz konusu haberlere erişim engeli getirildi.

ÇOK SAYIDA HABER ENGELLENDİ
Alınan kararda dolandırıcı Yavuz Usta'nın hakkındaki onlarca habere erişim engeli getirildi.

TAKVİM'E ENGEL!
Takvim.com.tr'nin Yavuz Usta ile ilgili haberine de engel getirildi.

RÜŞVET İDDİASI
Usta'nın il il dolaşarak rüşvet karşılığında kendisi hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdığı öğrenildi.

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