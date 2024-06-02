2 kez evlenen Zara’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü isimle 5 yıl evli kalmış! “Gelinlik kumaşım hazır” deyince...

Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise "Gelinlik kumaşım hazır" sözleriyle gündem oldu. Bunun üzerine Zara'nın aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 kez nikah masasına oturan Zara'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın kendisi gibi ünlü olan 5 yıllık eski eşi kim...