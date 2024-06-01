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Gamze Özçelik herkesin sesi oldu: Katil İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan Azra Kohen'e sert tepki!

Gamze Özçelik, İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan yazar Azra Kohen’e tepki gösterdi. “Katledilen masum insanlara alçakça iftira atan bu şahsı engelleyin” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Gamze Özçelik herkesin sesi oldu: Katil İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan Azra Kohen’e sert tepki!

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Yazar Azra Kohen, Fİ-Çİ- Pİ adlı kitaplarıyla tanındı. Ama o bu kez kan donduran bir ifade kullandı.

İsrail'in yakıp yıktığı Gazze'de yaşananların kurgu olduğunu ima etmeye çalıştı.

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" paylaşımı yaptı.

Her kesimden büyük eleştiri aldı. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kimsesizlerin imdadına yetişen Özçelik, Kohen'e sert çıktı.

Şu ifadeleri kullandı: Katledilen masum insanlara alçakta iftira atan bu şahsı sosyal medyadan spamlayın engelleyin ve duyurun.

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