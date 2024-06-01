Gamze Özçelik herkesin sesi oldu: Katil İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan Azra Kohen’e sert tepki!

Yazar Azra Kohen , Fİ-Çİ- Pİ adlı kitaplarıyla tanındı. Ama o bu kez kan donduran bir ifade kullandı.

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" paylaşımı yaptı.