613.900 TL ve 655.200 TL’ye anahtar teslim satış! Ford ile Dacia’dan çılgın SUV kampanyası!

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Otomobil piyasasında maliyetlerin artışı devam etmesine rağmen, otomobil firmaları bu artışları fiyat listelerine tam olarak yansıtamıyorlar. Satışların düşmesini engellemek amacıyla bazı firmalar, kârlılıklarından fedakarlık ederek müşteri lehine fiyat politikaları uygulamaktadırlar. Bu durum, özellikle sıfır kilometre araç almayı düşünenler için avantajlı şartlar oluşturuyor. Özellikle engelli vatandaşlar için ÖTV şartsız araçlar öne çıkıyor. Haberimizde fiyatları derledik.

ÖTV Şartsız Otomobil Nasıl Alınır? Türkiye'de, belirli engel oranlarına sahip bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmadan yeni otomobil satın alma olanağı sunulmaktadır. Yüzde 90 ve daha yüksek bir engel derecesine sahip kişiler, ilgili sağlık kurumlarından alacakları raporlarla ÖTV muafiyeti belgesi elde edebilirler.