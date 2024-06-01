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613.900 TL ve 655.200 TL'ye anahtar teslim satış! Ford ile Dacia'dan çılgın SUV kampanyası!

Sıfır kilometre otomobil piyasasında, özellikle SUV segmentinde dikkat çekici fiyat gelişmeleri yaşanmakta. Otomobil sektörü genelinde yaşanan fiyat krizine rağmen, Dacia Duster ve Ford Puma gibi modeller için sunulan cazip fiyatlar, müşteriler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu otomobiller, özellikle fiyat performans oranıyla öne çıkıyor ve ekonomik bütçesi olan sürücülere hitap ediyor.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 16:09 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:24
613.900 TL ve 655.200 TL’ye anahtar teslim satış! Ford ile Dacia’dan çılgın SUV kampanyası!

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Otomobil piyasasında maliyetlerin artışı devam etmesine rağmen, otomobil firmaları bu artışları fiyat listelerine tam olarak yansıtamıyorlar. Satışların düşmesini engellemek amacıyla bazı firmalar, kârlılıklarından fedakarlık ederek müşteri lehine fiyat politikaları uygulamaktadırlar. Bu durum, özellikle sıfır kilometre araç almayı düşünenler için avantajlı şartlar oluşturuyor. Özellikle engelli vatandaşlar için ÖTV şartsız araçlar öne çıkıyor. Haberimizde fiyatları derledik.

ÖTV Şartsız Otomobil Nasıl Alınır?

Türkiye'de, belirli engel oranlarına sahip bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmadan yeni otomobil satın alma olanağı sunulmaktadır. Yüzde 90 ve daha yüksek bir engel derecesine sahip kişiler, ilgili sağlık kurumlarından alacakları raporlarla ÖTV muafiyeti belgesi elde edebilirler.

Bu belgeyle yapılan yeni araç alımlarında ÖTV ödenmez, bu da otomobil fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 gibi önemli bir indirim anlamına gelir. Bu avantaj sayesinde, sıfır kilometre bir otomobil edinmek maddi açıdan oldukça cazip bir seçenek haline gelmektedir.

ÖTV Şartsız Dacia Duster Fiyat Seçenekleri

Dacia Duster

2024 Dacia Duster Essential TCe 90 bg: 613.900 TL

2024 Dacia Duster Essential ECO-G 100 bg: 624.000 TL

2024 Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg: 631.000 TL

2024 Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4×4: 640.500 TL

2024 Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×2: 658.900 TL

2024 Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC: 674.100 TL

2024 Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC: 687.900 TL

2024 Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 698.000 TL

2024 Dacia Duster Extreme TCe 150 bg EDC: 699.900 TL

ÖTV Şartsız Ford Puma Fiyat Seçenekleri

2024 Ford Puma Style SUV 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel: 655.200 TL

2024 Ford Puma Style SUV 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik: 671.000 TL

2024 Ford Puma ST-Line SUV 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Benzin 7 İleri Otomatik: 710.000 TL

2024 Ford Puma ST 1.5Lt 200 PS Benzin 6 İleri Manuel: 920.900 TL

Bu modeller, sundukları farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle, her ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümler sunmaktadır. Özellikle Dacia Duster, düşük başlangıç fiyatı ile dikkat çekerken, Ford Puma ise daha yüksek performans arayanlar için çeşitli seçenekler sunuyor.

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