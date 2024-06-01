ABD’li teknoloji şirketlerinden İsrail’e soykırım desteği: Meta, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi suç ortağı!

Bu sistemler, işgalci İsrail ordusuna hedefleme verileri gönderiyor.
İsrail ordusu bu verilere dayanarak sivil ya da savaşçı ayrımı yapmaksızın evlere baskınlar düzenliyor.
MASUMLARI GÖZETLEYEN BİRİM 8200 DEVREDE
Uluslararası şirketler ile İsrailli kuruluşlar arasındaki işbirliğinin bir başka örneği 'Birim 8200' olarak bilinen İsrail sinyal istihbarat teşkilatı ile Microsoft arasında yapılan anlaşma.
TIME DERGİSİ: GOOGLE BİLGİ VERİYOR, İSRAİL ÖLDÜRÜYOR
İsrail hükümeti ile Google arasındaki işbirliği çok geniş. Time dergisi nisan ayında bir belge ile bu kirli işbirliğini ortaya çıkarmıştı. İşgalci İsrail ordusu, Google'ın sağladığı servisler aracılığıyla kendilerine verilen bilgilere dayanarak harekete geçiyor.
Habere göre sistem, bombardıman sırasında sivil kayıplardan kaçınmak ya da sadece hedefin çevresini doğru bir şekilde bombalamak için en iyi şekilde eğitilmediğinden genellikle kayıp sayısında artışa yol açıyor.
FİLİSTİNLİLERİN MESAJLARINI İLETİYORLAR
Filistinli ve İsrailli gazetecilerin kurduğu ve kâr amacı gütmeyen +972 Magazine sitesindeki bir haber de ABD'li şirketlerle İsrail ordusunun başka bir işbirliğini ortaya koymuştu.
SOSYAL MEDYADA İSRAİL KARŞITI PAYLAŞIMLARI SİLİYORLAR
ABD merkezli sosyal ağlar İsraillilere yönelik söylemlere anında müdahale ediyor. Meta ayrıca 'siyonist' ifadesinin kullanımını da kısıtlamak istedi. Meta'ya göre bu ifade antisemitizmi körükleyebilirdi.
Aynı şirketler Filistin'i destekleyen içeriklerin ise sosyal ağlar üzerinde görüntülenmesini kısıtlıyor.
YANLIŞ BİLGİLERİ YAYIYORLAR
İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre İsrailli firmalar Filistin hakkında yanlış bilgileri yayıyor. Bir İsrailli firmanın ABD'de Gazze saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini sahte hesaplarla hedef aldığı ortaya çıktı.
GAZZE'DEKİ KATLİAMDA HEDEFLERİ WHATSAPP MI VERİYOR?
Geçtiğimiz haftalarda İsrailli yayın organları "+972" ve Local Call'un haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yapay zekadan faydalandığına ilişkin bilgi paylaşıldı.
İSRAİL KATLİAM İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIYOR
Söz konusu haberde, İsrail tarafından Gazzeli hedeflerin belirlenmesi için "The Gospel", "Lavender" ve "Where's Daddy?" gibi yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı ve en az gözetimle "toplu suikast fabrikası"nın işletildiği ifade etti.
Özellikle Lavender ve Where's Daddy? programlarının kullanımına ilişkin nisan başında elde edilen verilerden yola çıkılarak Meta'nın mesaj ve sosyal medya uygulaması WhatsApp üzerinden veri topladığı aktarıldı.
Filistin'e fayda sağlamak amacıyla çalışan teknoloji uzmanlarından oluşan sivil toplum kuruluşu Tech For Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, yapay zeka programlarının İsrail tarafından kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Biggar, Lavender'in, İsrail'in "soykırımı otomatikleştirmek için" kullandığı araçlardan biri olduğunu ifade ederek bu programla kişilerin, hedef olarak belirlendiğini ve yapay zeka ile tespit edilmesinin de "makul bir inkar edilebilirlik katmanı" oluşturduğunu söyledi.