ABD’li teknoloji şirketlerinden İsrail’e soykırım desteği: Meta, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi suç ortağı!

Bu sistemler, işgalci İsrail ordusuna hedefleme verileri gönderiyor.

İsrail ordusu bu verilere dayanarak sivil ya da savaşçı ayrımı yapmaksızın evlere baskınlar düzenliyor.

MASUMLARI GÖZETLEYEN BİRİM 8200 DEVREDE

Uluslararası şirketler ile İsrailli kuruluşlar arasındaki işbirliğinin bir başka örneği 'Birim 8200' olarak bilinen İsrail sinyal istihbarat teşkilatı ile Microsoft arasında yapılan anlaşma.

TIME DERGİSİ: GOOGLE BİLGİ VERİYOR, İSRAİL ÖLDÜRÜYOR

İsrail hükümeti ile Google arasındaki işbirliği çok geniş. Time dergisi nisan ayında bir belge ile bu kirli işbirliğini ortaya çıkarmıştı. İşgalci İsrail ordusu, Google'ın sağladığı servisler aracılığıyla kendilerine verilen bilgilere dayanarak harekete geçiyor.

Habere göre sistem, bombardıman sırasında sivil kayıplardan kaçınmak ya da sadece hedefin çevresini doğru bir şekilde bombalamak için en iyi şekilde eğitilmediğinden genellikle kayıp sayısında artışa yol açıyor.