TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek

Türksat 6A uydusunun Antonov An-124 tipi uçakla Florida'ya doğru yola çıkacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu proje, ülkemizin uzaydaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Uydumuzda kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonunu ve yazılımları milli imkanlarla gerçekleştirdik. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen ülkeler ligine yükselecek. Böylece haberleşme uydusu ihracatı da yapabileceğiz." diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmeye hazır hale geldiğini ve bu kapsamda paketleme işlemlerinin son aşamasına geçildiğini açıkladı. Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydu hizmetlerinde Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımız ile hizmetlerimiz sürdürüyoruz. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A projemizde ise artık sona çok yakınız. Temmuz ayında uydumuzu uzaya göreceğiz" dedi.