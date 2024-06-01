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Emekliye ikramiye zamanı: Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?

Haziran ayının gelmesiyle emekliler için müjde niteliğinde olan bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Emeklilere ödenmesi gereken ikramiyelerin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:56 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:53
Emekliye ikramiye zamanı: Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak? 1

Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.

Emekliye ikramiye zamanı: Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak? 2

Büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Aynı tarihlerde emeklilere aylık ödemelerinin de yapılması gündemde.

Emekliye ikramiye zamanı: Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak? 3

SSK emeklilerinin 17-26 Haziran, Bağ-Kur emeklilerinin 25-28 Haziran, memur emeklilerinin de 1-5 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıklarının erkene çekilerek ikramiyeyle birlikte yatırılması bekleniyor.

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