EYT'yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?

EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu şansı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları var. İşte haberin detayları...
Türkiye'de son EYT yasasından sonra emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Buna karşı 32 milyon civarında da çalışan bulunuyor. Bu durumda bir emekliye ancak 1.5 çalışan düşüyor. Burada olması gereken ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. EYT yasasının çıkmasından bu yana 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik imkanına kavuştu. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak.
Ancak EYT yasasına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Daha sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.
Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.