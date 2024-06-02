EYT'yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?

1 Türkiye'de son EYT yasasından sonra emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Buna karşı 32 milyon civarında da çalışan bulunuyor. Bu durumda bir emekliye ancak 1.5 çalışan düşüyor. Burada olması gereken ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. EYT yasasının çıkmasından bu yana 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik imkanına kavuştu. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak.

2 Ancak EYT yasasına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Daha sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.