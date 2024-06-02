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EYT'yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?

EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu şansı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları var. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 12:04 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:04
EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler? 1

Türkiye'de son EYT yasasından sonra emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Buna karşı 32 milyon civarında da çalışan bulunuyor. Bu durumda bir emekliye ancak 1.5 çalışan düşüyor. Burada olması gereken ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. EYT yasasının çıkmasından bu yana 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emeklilik imkanına kavuştu. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak.

EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler? 2

Ancak EYT yasasına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Daha sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.

EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler? 3

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.

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