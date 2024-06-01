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Hamas'tan terör devleti İsrail'e ağır darbe: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hamas, terör devleti İsrail'e ağır darbe vurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 21:26 Güncelleme 01 Haziran 2024, 21:26
Hamas’tan terör devleti İsrail’e ağır darbe: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.


BİN 200 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadından daha sonra yapılan açıklamada da mensuplarının, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Tel Zarub bölgesinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu noktayı havan toplarıyla vurduğu belirtildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, askeri mühendislerden oluşan 6 kişilik İsrail kuvvetine karşı antipersonel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.



FKÖ: İŞKENCE VE TACİZ UYGULANIYOR

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in hapishanelerinde tutulan 18 yaş altı çocuklara, "işkence ve tacize dayalı nefret dolu cezalandırıcı politikaları uyguladığını" duyurdu.

Heyetten yapılan ve İsrail'in Megiddo Hapishanesinde bulunan Filistinli çocukların avukatları aracılığıyla ilettiği ifadelere yer verilen açıklamada, "(Çocuk tutuklular) Küçük yaşları ve cılız bedenleriyle cezaevi idaresinin çocukluklarına yönelik düzenlediği suikasta direniyorlar." denildi.

İsrail cezaevi idaresinin çocuklara, "Tekli hücre, dayak, işkence ve günlük tacize dayalı nefret dolu cezalar uyguladığı" kaydedilen açıklamada, yer verilen bilgilerin, İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların 120'sinden alınan ifadelere dayandığı vurgulandı.

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