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Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 13 yaşındaki küçük çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtula bilen küçük çocuk, sağ bacağından feci şekilde yaralandı. Karakoç’un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade edip, defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin tedbir almadığını belirterek, “Mahallemizde başıboş köpek çok, sürüyle geziyorlar. Belediyeye defalarca haber verdik. Hiçbir tedbir alınmadı. Evimizin önünde kapıya çıkamaz hale geldik" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 22:09 Güncelleme 01 Haziran 2024, 22:09
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı

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Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Başıboş köpekler Sivas'ta dehşet saçtı!

Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokak'taki çocuk parkında oynayan E.Karakoç sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.



CANINI ZOR KURTARDI

Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan E.Karakoç, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sağ bacağından yaralanan E.K, tedavi altına alındı.


"EVİMİZİN ÖNÜNDE KAPIYA ÇIKAMAZ HALE GELDİK"

Karakoç'un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade edip, defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin tedbir almadığını belirterek, "Mahallemizde başıboş köpek çok, sürüyle geziyorlar. Belediyeye defalarca haber verdik. Hiçbir tedbir alınmadı. Evimizin önünde kapıya çıkamaz hale geldik. Akşamı bırakın gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Evimizin önünde köpek ge çocuğu ısırmış. Bacağında ve sırtında derin yarası var. Kardeşi yetişmese yüzünden ısıracaktı. O arada kardeşi yetişmiş. Yoksa yüzünden ısırıp daha derin yaralar da açacakmış." dedi.



"BUNUN İÇİN BİR ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Üzüntülü baba başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı. Sadece Sivas için değil Türkiye genelinde böyle. Bu sorun her yerde çığ gibi büyüdü. Bunun için bir önlem alınması lazım. Söylediğimiz zaman hayvan savunucuları hep ayağa kalkıyor ama köpekler insanlardan daha mı değerli? Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım. Bizim mahallede akşamları belirli bir insandan çok köpek var. Yani bir tedbir bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz 'tamam tamam' deyip geçiştiriliyorlar. Ben yine şikayetçi oldum, gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle." şeklinde konuştu.

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