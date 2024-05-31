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Jose Mourinho Fenerbahçe kariyerine büyük şokla başlıyor! Transferde flaş gelişme...

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması neredeyse kesinleşen Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüpteki kariyerine hiç de istediği gibi başlayamayacak. Zira Portekizli çalıştırıcının istediği isimlerin birinde çıkan sorun, transferi de etkileyecek gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 22:30 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 22:33
Jose Mourinho Fenerbahçe kariyerine büyük şokla başlıyor! Transferde flaş gelişme...

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Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı devam ediyor. İki adayın yarıştığı sarı lacivertli ekipte 8-9 Haziran tarihlerinde kongre gerçekleştirilecek ve yeni yönetim belirlenecek.

İki aday da takımın başına geçirmek istediği ismi belirledi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam hem mevcut yönetim hem de başkan adayı Aziz Yıldırım ile kontrat imzalayarak anlaşmaya vardı.

Bu durum deneyimli antrenörün gelecek sezondan itibaren Kadıköy'de mesaiye başlayacağına işaret ediyor. Kanarya'nın hocası olmasına kesin gözle bakılan Mourinho, oynatmak istediği takım için bazı futbolcuların alınmasını talep etmişti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada; "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor." dedi.

Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız." ifadelerini de kullandı.

Bu gelişme üzerine sarı lacivertli camiada beklentiler yükselirken coşku da arttı. Roma'da geçirdiği sezonda 47 karşılaşmaya çıkan Kongo asıllı Belçikalı forvet 21 kez fileleri sarsıp 6 da asist yapmayı başardı.

Güncel piyasası 30 milyon euro olan 31 yaşındaki santrfor için eski hocasının ısrarcı olması üzerine harekete geçen yönetim hiç de beklemediği bir yanıt aldı.

Lukaku, sezonu Roma'da kiralık olarak geçirdi ve bu yaz Stamford Bridge'e dönmesi planlanıyor. Ancak Fabrizio Romano, Blues'un yaklaşan transfer döneminde onu serbest bırakmayı umduğunu ve taliplerin kontratındaki 38 milyon £ (48 milyon $) serbest kalma maddesini ödemesi gerektiğini bildirdi.

Fenerbahçe'yle anlaşma sağlayan Mourinho'nun favori oyuncularından olan Lukaku'nun da tecrübeli hocayla İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Belçikalı golcünün Fenerbahçe'de oynama ihtimali şimdilik yok gibi görünüyor.

Belçikalı oyuncunun Napoli'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da iddia ediliyor. Serie A ekibinin yeni teknik direktörü olarak Antonio Conte'yi alması bekleniyor ve eski Chelsea patronu, Lukaku'nun bilinen bir hayranı çünkü ikili Inter'de birlikte İtalya Serie A şampiyonluğunu kazandı. Londra ekibinin yıldız forvet Victor Osimhen için takasta kullanılabilir.

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