Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada; "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor." dedi.

Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız." ifadelerini de kullandı.

Bu gelişme üzerine sarı lacivertli camiada beklentiler yükselirken coşku da arttı. Roma'da geçirdiği sezonda 47 karşılaşmaya çıkan Kongo asıllı Belçikalı forvet 21 kez fileleri sarsıp 6 da asist yapmayı başardı.

Güncel piyasası 30 milyon euro olan 31 yaşındaki santrfor için eski hocasının ısrarcı olması üzerine harekete geçen yönetim hiç de beklemediği bir yanıt aldı.