Mısır patlatmanın püf noktaları! Lezzeti, kokusu sinema salonlarını 10'a katlayacak! Meğer sırrı buymuş...

Evde film izlerken keyifli bir sinema atmosferi yaratmanın en sevilen yollarından biri patlamış mısır atıştırmak. Sinemada yediğiniz o eşsiz lezzeti evinizin konforunda yakalamak artık mümkün! İşte ev yapımı patlamış mısır yapmanın püf noktaları...