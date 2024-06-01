LGS'de başarının formülü! "Bu kadar kolay olur mu?" demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.
Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.
Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.
LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.
Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.
Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.
ÖĞRENCİLERİN EN GEÇ SAAT 09.00'DA BİNADA HAZIR BULUNMALARI GEREKİYOR
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.