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LGS'de başarının formülü! "Bu kadar kolay olur mu?" demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek. Ortaokulların 8'inci sınıflarında okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda, yurt dışında 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavın sözel alandan oluşacak birinci oturumu saat 09.30, sayısal alandan oluşacak ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. Uzmanlar, kolay sorularda dikkat eksikliğinin yaşandığına işaret ederek, sorunun mantığından uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. İşte LGS'de başarının formülü.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:56 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:56
LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı? 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı? 2

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı? 3

ÖĞRENCİLERİN EN GEÇ SAAT 09.00'DA BİNADA HAZIR BULUNMALARI GEREKİYOR
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

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