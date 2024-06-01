LGS'de başarının formülü! "Bu kadar kolay olur mu?" demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.