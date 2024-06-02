Filistinli sanatçılar Kültür Yolu Festivali’nde! “Yaşanan insanlık ayıbının tüm dünyaya gösterilmesini istiyoruz”

Sabah'ta yer alan habere göre; Tanıtımın ev sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "Etkinlik çerçevesinde Filistin'in yaşadığı zulme dikkat çekmek amaçlı bir içerik olacak mı?" sorusuna "Üç tane Filistinli sanatçının olduğu etkinliğe yer veriyoruz. Yaşanan insanlık ayıbının tüm dünyaya gösterilmesini istiyoruz. Çok yoğun da katılım olacaktır. Filistinli sanatçıların katılımı ile de en az 3 tane etkinlik yapacağız" cevabını verdi.

BEKLENTİ 60 MİLYAR DOLAR

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim bu sene 60 milyar dolar bir gelir beklentimiz var. Turist sayısında çok ciddi artışlar var. Bakanlığımızın uzman eğitmenleri sektör eğitimlerinde yer alıyor. Afrika'nın birçok ülkesinden bize bu taleple geliyorlar. Birçok ülke de bizimle birlikte bilgi alışverişi yapılıyor." Türkiye'nin Yunanistan ile kıyaslanmasına da tepki gösteren Bakan, "Yunanistan ada konseptli bir ülke. Çok büyük havalimanlarına sahibiz. Gayet güzel bir deniz ulaşımımız mevcut" dedi.