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Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ'den finansman Kızıl Soros'tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye'nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar

Gezi Parkı ihanetinin üzerinden 11 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı'nda "kesilmeyen tek bir ağaç" üzerinden başlayan kalkışma Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefledi. Kıvılcımı FETÖ'nün çaktığı Gezi'de finansı Soros temsilcisi Osman Kavala, propagandayı ise 7 saat yayın yapan CNN sağladı. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar... Dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar dolar. Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür, Soros'un "demokrasi" kılıfıyla ülkeleri kaosa sürükleyen "yaratıcı yıkıcılık" faaliyetlerinin esas mimarı olduğunu söyledi. Osman Kavala'yı 'Türkiye'nin Soros'u olarak tanımladı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 06:49 Güncelleme 02 Haziran 2024, 06:53
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar 1

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların başka bir bölgeye nakledilmesini bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinin 11 yıl geçti.

Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar 2

27 MAYIS: Eylemler başladı. Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledileceği gerekçesiyle Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, parkta nöbet tutmaya başladı.

Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar 3

Çalışmaların devam etmesi için parkı boşaltmaya çalışan emniyet güçleri ile grup arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.

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