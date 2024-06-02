Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ'den finansman Kızıl Soros'tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye'nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların başka bir bölgeye nakledilmesini bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinin 11 yıl geçti.
27 MAYIS: Eylemler başladı. Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledileceği gerekçesiyle Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, parkta nöbet tutmaya başladı.
Çalışmaların devam etmesi için parkı boşaltmaya çalışan emniyet güçleri ile grup arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.