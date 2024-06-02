AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor

LÜKS ARAÇLARA BİNİP VERGİ KAÇIRILAMAYACAK

Gelir vergisine tabi doktor, mühendis, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı lüks araçlara binip "zarar ettim" diyerek vergi kaçıramayacak. Bu kesimden, vergilerin peşin alınması, yıl sonunda mahsuplaşmaya gidilmesi formülü üzerinde duruluyor.

AK Parti kaynakları, "Böyle bir uygulama vergi kaçakçılığının önüne geçecek. Hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyannamede beyan edilen matrah daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulacaklar. Beyan ile elde ettikleri gelir arasında uyumsuzluk ortaya çıkarsa daha büyük ceza ödemek istemezler. Vergi adaleti açısından önemli bir adım olarak görüyoruz" dediler.

KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİYOR

Vergilerin yanında önemli bir düzenlemede Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak. Kamu tasarrufu açısından son derece önemli olan yasaya ilişkin değişiklik vergi ile birlikte ya da hemen sonra gündeme taşınacak.

Kurumlar, "acil" gerekçesiyle istisnalardan yararlanıyor ve doğrudan temin yöntemi ile ihale yapıyor. Teklif kapsamında bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılıp, doğrudan alımlar sıkı kurallara bağlanacak. "Afet, olağanüstü hal, savaş" gibi durumlar dışında hiçbir kamu kurumu doğrudan temin yöntemine başvuramayacak.

PAZARLIK USULÜ DÜZENLENİYOR

Kamu İhale Kanunu'nda, pazarlık usulünün düzenlendiği madde yeniden ele alınacak. Maddenin, 'afet, salgın hastalık, can ve mal tehlikesi' gibi durumlarda pazarlık usulü ile ihale yapılmasına ilişkin bölümleri elden geçirilecek. Pazarlık usulü alımlara da sınırlama getirilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN