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AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis'e geliyor

AK Parti vergi adaletinin sağlanması için yeni bir çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak pakete göre, gelir vergisine tabi doktor, mühendis, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı lüks araçlara binip "zarar ettim" diyerek vergi kaçıramayacak. İşte yeni vergi düzenlemesinin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 02 Haziran 2024, 08:55
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor

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Ekonomik program kapsamında vergi adaletinin sağlanması, dolaylı vergilerin payının azaltılması için bir çalışma başlatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı ön çalışma AK Parti grubuna sunuldu. AK Parti, taslak üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Pakete önümüzdeki günlerde son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:

YÜZDE 15 VERGİ
Sabah'ın haberine göre Kurumlar vergisinde düzenlemeye gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketlerden yüzde 15 kurumlar vergisi alınacağını açıklamıştı. Yasa teklifi yurt içi şirketlere de aynı verginin getirilmesini içeriyor.

Türkiye'nin 100 büyük şirketinin beyannameleri üzerinden yapılan çalışmada ödenen vergi ile istisna, muafiyet ve teşvikler suretiyle sağlanan kolaylıklar karşılaştırıldı. Net bazda şirketlerin kamuoyunun bildiğinin aksine ciddi oranda vergi ödemedikleri ortaya çıktı. Bu nedenle şirketlerin her türlü teşvik ve indirimden sonra net bazda asgari yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmesi kararlaştırdı.

LÜKS ARAÇLARA BİNİP VERGİ KAÇIRILAMAYACAK
Gelir vergisine tabi doktor, mühendis, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı lüks araçlara binip "zarar ettim" diyerek vergi kaçıramayacak. Bu kesimden, vergilerin peşin alınması, yıl sonunda mahsuplaşmaya gidilmesi formülü üzerinde duruluyor.

AK Parti kaynakları, "Böyle bir uygulama vergi kaçakçılığının önüne geçecek. Hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyannamede beyan edilen matrah daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulacaklar. Beyan ile elde ettikleri gelir arasında uyumsuzluk ortaya çıkarsa daha büyük ceza ödemek istemezler. Vergi adaleti açısından önemli bir adım olarak görüyoruz" dediler.

KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİYOR
Vergilerin yanında önemli bir düzenlemede Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak. Kamu tasarrufu açısından son derece önemli olan yasaya ilişkin değişiklik vergi ile birlikte ya da hemen sonra gündeme taşınacak.

Kurumlar, "acil" gerekçesiyle istisnalardan yararlanıyor ve doğrudan temin yöntemi ile ihale yapıyor. Teklif kapsamında bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılıp, doğrudan alımlar sıkı kurallara bağlanacak. "Afet, olağanüstü hal, savaş" gibi durumlar dışında hiçbir kamu kurumu doğrudan temin yöntemine başvuramayacak.

PAZARLIK USULÜ DÜZENLENİYOR
Kamu İhale Kanunu'nda, pazarlık usulünün düzenlendiği madde yeniden ele alınacak. Maddenin, 'afet, salgın hastalık, can ve mal tehlikesi' gibi durumlarda pazarlık usulü ile ihale yapılmasına ilişkin bölümleri elden geçirilecek. Pazarlık usulü alımlara da sınırlama getirilecek.

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