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İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'yi açlıktan öldürdü!

İşgalci İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 12:13 Güncelleme 01 Haziran 2024, 12:24
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!

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Filistin topraklarını işgal eden İsrail, ABD ve Batı'nın desteğiyle Gazze ve Refah'ta kanlı bir soykırım gerçekleştiriyor.

REFAH'TA KATLİAM
Geçtiğimiz hafta, Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ta çadırları bombalarla vuran İsrail onlarca Filistinliyi diri diri yakarak katletti.

İsrail Refah'ta katliam yaptıİsrail Refah'ta katliam yaptı

7 Ekim'den bu yana devam eden sistematik soykırımda çoğunluğu kadın ve çocul 40 bine yakın Filistinli katledildi.

BİR ÇOCUK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ
İsrail'in bomba ile katliamları ile birlikte açlığa mahkum ettiği Filistinli çocuklar da hayatını kaybediyor. İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Abdulkadir es-SerhiAbdulkadir es-Serhi

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 37'YE ÇIKTI
Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.

Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı aktarılan haberde, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırılarını genişletmesi ve tüm hastaneleri hizmet dışı bırakmasıyla Gazze'de "sağlık durumunun kötüden en kötüye" doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

Fayiz Ebu AtayaFayiz Ebu Ataya

Deyr el-Belah kentinde, 30 Mayıs'ta, 7 aylık Filistinli bebek Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

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