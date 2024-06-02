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Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumluk LGS'de 50 soruluk sözel alandan oluşan birinci oturum için 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum için de 80 dakika süre zarfında öğrenciler ter dökecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 07:39 Güncelleme 02 Haziran 2024, 08:57
Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda ve yurt dışındaki 11 sınav merkezinde bulunan 11 okuldaki 35 salonda yapılıyor.

Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girdi.




Özel durumu dolayısıyla sınava katılamayan 187 öğrenci, evde veya hastanede sınava alındı.

LGS'de sınav günü!

BİRİNCİ OTURUM 75 İKİNCİ OTURUM 80 DAKİKA

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulandı. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.




BAŞKAN ERDOĞAN: "ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, "LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi.



"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun düşülmesi dikkat çekti.




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