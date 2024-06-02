Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda ve yurt dışındaki 11 sınav merkezinde bulunan 11 okuldaki 35 salonda yapılıyor.



Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girdi.

