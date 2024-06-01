Barbara Palvin'e ihanet şoku! 1 senelik eşi Dylan Sprouse 17 yaşındaki fenomenle mi aldattı? Barbara Palvin'den ilk cevap...

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Barbara Palvin 2023 yılında 5 senelik sevgilisi Dylan Sprouse ile dünyaevine girdi. Barbara Palvin, son olarak Instagram hesabında yaptığı bir değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Palvin, bir senelik eşi Dylan Sprouse'un soyadını profilinden kaldırdı. Yerli yabancı magazin gündemi bu hareket ile çalkalanırken ABD basınında yer alan haberlere göre, Dylan Sprouse eşini 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni ile aldattı.