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Tansu Çiller'in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, sabah saatlerinde kalbine yenik düşerek Yeniköy'deki evinde yaşamını yitirdi. 86 yaşında olan Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:08
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti 1

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti 2
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti 3

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu.

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