Türkiye'nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih'in katili kırmızı reçeteli ilaçları...

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı seyyar satıcı Bilal D. (39) "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Cinayet Büro dedektiflerinin incelemelerinde cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.
OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR
Nihat Salih'in incelenen telefon kayıtlarında nise olay günü saat 12.58'te Bilal D. ile görüştüğü belirlendi. Bu görüşmeden 5 dakika sonra 13:03'te Nihat Salih'in Bilal D'nin evine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bulundu.