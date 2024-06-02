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Türkiye'nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih'in katili kırmızı reçeteli ilaçları...

İstanbul Pendik'te 16 parçaya ayrılmış 80 yaşındaki Nihat Salih cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Kan donduran vahşette kamera görüntülerine elindeki kova ile yansıyan Bilal D. tutuklandı. Bilal D.'nin evinde bulunan balta ve paspasta Nihat Salih'in DNA'sı bulundu. Öte yandan Bilal D.'nin uyuşturucu niteliğindeki kırmızı reçeteli ilaçlardan sattığı ve olay günü söz konusu ilaçlardan kendisinin de kullandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:12 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:12
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları... 1

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı seyyar satıcı Bilal D. (39) "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları... 2

Cinayet Büro dedektiflerinin incelemelerinde cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.

Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları... 3

OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

Nihat Salih'in incelenen telefon kayıtlarında nise olay günü saat 12.58'te Bilal D. ile görüştüğü belirlendi. Bu görüşmeden 5 dakika sonra 13:03'te Nihat Salih'in Bilal D'nin evine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bulundu.

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