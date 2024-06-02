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45 yaşındaki Mine Tugay “Yaz geldi sanki” deyip sezonu açtı! Bikinili şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 45 yaşındaki Tugay, "Yaz geldi sanki" deyip bikinili şezlong pozlarını art arda Instagram'da yayınladı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 08:58 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:17
45 yaşındaki Mine Tugay “Yaz geldi sanki” deyip sezonu açtı! Bikinili şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu! 1

Ünlü oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Mine Tugay “Yaz geldi sanki” deyip sezonu açtı! Bikinili şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu! 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay ''Yaz geldi sanki'' deyip paylaştı!

45 yaşındaki Mine Tugay “Yaz geldi sanki” deyip sezonu açtı! Bikinili şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu! 3

45 yaşındaki Tugay, "Yaz geldi sanki" deyip bikinili şezlong pozlarını art arda Instagram'da yayınladı.

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