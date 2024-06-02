45 yaşındaki Mine Tugay “Yaz geldi sanki” deyip sezonu açtı! Bikinili şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 45 yaşındaki Tugay, "Yaz geldi sanki" deyip bikinili şezlong pozlarını art arda Instagram'da yayınladı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...