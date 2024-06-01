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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin'i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... 5 ay önce kasklı psikopat, 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Aslıhan Zengin'i belinden bıçaklayarak, ağır yaralamıştı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli teknik takip ve araştırmalar neticesinde yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 19:28 Güncelleme 01 Haziran 2024, 19:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üniversiteli Aslıhan Zengin'i belinden bıçaklayan ve ağır yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'i yaralayan şüpheli paketlendi!



Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.



NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, 5 ay önce evine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Binaya geldiği sırada saldırgan koşarak genç kızın yanına gelerek Aslıhan'ı belinden bıçakladı.



Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçarak taksiye binmişti.


3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aslıhan Zengin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.



Hayati tehlikesi olan Aslıhan Zengin hemen ameliyat alındı.



Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören Aslıhan Zengin, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.


"ARKAMDAN BIÇAKLADI VE ÇIĞLIĞIMIN ÜSTÜNE KAÇTI"

Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, "Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasına girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış" ifadelerini kullanmıştı.

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