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Başkan Erdoğan Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünde mesaj yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle tebrik ettiği mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hava şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 16:06 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:14
Başkan Erdoğan Türk Hava Kuvvetleri’nin 113. kuruluş yıl dönümünde mesaj yayımladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARIMIZA SELAMLARIMI İLETİYORUM
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatanımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.



Erdoğan paylaşımında, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'ya ait bir görsele de yer verdi.

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