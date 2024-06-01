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Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray'da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar şampiyonluğun ardından gözünü transfer dönemine çevirirken Okan Buruk'u oldukça sevindirecek bir haber geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Galatasaray'a imza atacağını resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 15:12 Güncelleme 01 Haziran 2024, 15:12
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

MERTENS RESMEN DUYURDU!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Dries Mertens, taraftarlarını sevindiren bir açıklama yaptı.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Yıldız 10 numara, bir sezon daha Galatasaray'da kalıp sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

Belçikalı yıldız, son 2 sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı

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