Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşları Schengen engeli ile karşılaşıyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, Türkiye'nin Schengen vize başvurularındaki ret oranı yüzde 2'ye dayanmış durumda. Vize randevusu için 6 ay bekleten bile var. Hal böyle olunca da Türk vatandaşları vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi!