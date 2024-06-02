Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşları Schengen engeli ile karşılaşıyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, Türkiye'nin Schengen vize başvurularındaki ret oranı yüzde 2'ye dayanmış durumda. Vize randevusu için 6 ay bekleten bile var. Hal böyle olunca da Türk vatandaşları vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi!
Avrupa ülkeleriyle yaşanan Schengen vize krizi hala devam ediyor. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Schengen vizesi almakta güçlük çekiyor.
Türk vatandaşlar Almanya vize randevusu için 1,5 ay, ABD için 6 ay, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda için ise 3 ay beklemek zorunda kalıyor.
Krizi farklı boyuta taşıyacak yeni bir uygulama Macaristan'dan geldi. Macaristan, Türk vatandaşlarının başvurusunu kabul etti ancak sadece 8 gün.