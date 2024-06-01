SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde dev final: Real Madrid - Borussia Dortmund | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ve Real Madrid kozlarını Londra'da paylaşıyor. Wembley'de oynanan karşılaşma öncesi gözler milli futbolcularımız Salih Özcan ve Arda Güler'de... Alman ekibinde Marco Reus, İspanyol devinde ise Toni Kroos takımlarına Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmek istiyor. Borussia Dortmund - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 21:47 Güncelleme 01 Haziran 2024, 21:47
Şampiyonlar Ligi’nde dev final: Real Madrid - Borussia Dortmund | CANLI ANLATIM

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ve Real Madrid kozlarını Londra'da paylaşıyor.

Wembley'de oynanan karşılaşma öncesi gözler milli futbolcularımız Salih Özcan ve Arda Güler'de...

Alman ekibinde Marco Reus, İspanyol devinde ise Toni Kroos takımlarına Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmek istiyor.


CANLI TAKİP

Borussia Dortmund - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, Adeyemi, Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.


REAL MADRİD'DE HEDEF 15. KUPA

"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE!


EFLATUN-BEYAZLILAR RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
Şampiyonlar Ligi’nde dev final: Real Madrid - Borussia Dortmund | CANLI ANLATIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
Jose Mourinho’dan flaş Fenerbahçe sözleri: Henüz bitmiş bir şey yok
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!
Yüzlerce kişiyi dolandırmıştı! Yavuz Usta il il dolaşarak rüşvetle haberlere erişim engeli getirtiyor
LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?
SON DAKİKA