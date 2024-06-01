

REAL MADRİD'DE HEDEF 15. KUPA

"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.