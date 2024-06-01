Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ve Real Madrid kozlarını Londra'da paylaşıyor.
Wembley'de oynanan karşılaşma öncesi gözler milli futbolcularımız Salih Özcan ve Arda Güler'de...
Alman ekibinde Marco Reus, İspanyol devinde ise Toni Kroos takımlarına Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmek istiyor.
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Borussia Dortmund - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, Adeyemi, Füllkrug
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.
REAL MADRİD'DE HEDEF 15. KUPA
"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.
Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.