SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu'ya nefret kustu: Cehennemde yan

7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alarak tarihde eşi benzeri görülmemiş bir soykrım gerçekleştiren terör devleti İsrail'e tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, soykırımcı İsrail ve eli kanlı Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi. Gazzelli çocuklar için gözyaşı döken Gould, "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 01:06 Güncelleme 02 Haziran 2024, 01:07
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7 Ekim'den bu yana bebek, çocuk, kadın demeden her türlü sivili katleden terör devleti İsrail'e tepkiler yükselmeye devam ediyor.

İrlandalı Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü!



Son olarak İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazze'deki katliamı anlatırken duygulandı ve Netanayhu'ya çok sert tepki gösterdi.


"SEN DE AYNI ŞEKİLDE CEHENNEMDE YAN NETANYAHU"

Sinn Féin Milletvekili Thomas Gould, Rafah'ta gerçekleşen ve "başsız bir çocuk" bırakan füze saldırısı hakkında konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi. Gould, konuşmasında "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar." ifadelerini kullandı.



7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 37 bin Gazzeli sivilin yasını tutan Gould, bu kayıpların sadece birer istatistikten ibaret olmadığını vurguladı. Her bir kaybın arkasında yıkılan hayatlar ve dağılan aileler olduğunu belirtti.


"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Gould, konuşmasının devamında, "Bu ölümler, dünyaya insanlık adına utanç kaynağı olmalı. Masum çocukların ve ailelerinin bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Hepimizin, bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Gould, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin önemine değindi. Gazze'deki çocukların ve sivillerin çektiği acıların sona ermesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhiyi açlıktan öldürdü!İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhiyi açlıktan öldürdü!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan
Avrupa’nın en büyüğü: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid | Arda Güler tarihe geçti
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı
SON DAKİKA